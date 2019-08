Геймдизайнер испёк хлеб из древнеегипетских дрожжей возрастом 4500 лет. Получилось вкусно

Физик-любитель и геймдизайнер Симус Блэкли испёк хлеб из дрожжей, образцы которых собрал со стенок древнеегипетских глиняных горшков. 4,5 тысячи лет хранения вкус и аромат не испортили.

Рецептом лёгкой и воздушной выпечки Блэкли поделился у себя в Twitter. Главным ингредиентом стали дрожжи, добытые в музее археологии и этнологии Пибоди в Кембридже в середине июля. Бактерии сохранились в порах керамической посуды, которую, как считается, использовали древние хлебопёки и пивовары.

Using a nondestructive process and careful sterile technique, we believe we can actually capture dormant yeasts and bacteria from inside the ceramic pores of ancient pots. We sampled beer- and bread-making objects which had actually been in regular use in the Old Kingdom. pic.twitter.com/9FahMRjJBU — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 5 августа 2019 г.

Блэкли «скормил» собранному образцу два вида муки: ячменную и пшеничную. Брожение заняло неделю, потом к закваске добавляется вода, оливковое масло — и можно запекать. Гастрономический эксперимент удался, и результат не разочаровал.

Using careful technique, UV sterilizers, autoclaved tools and containers, and sterilized, freshly milled Barley and Einkorn flour, I awoke and fed the sample organisms. Although this sample surely contains contaminants, it also likely contains actual ancient yeast strains. pic.twitter.com/hJQ8M2U2yS — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 5 августа 2019 г.

«Корочка легкая и воздушная, особенно для стопроцентного древнего хлеба. Аромат и вкус невероятен», – делится вкусовыми впечатлениями Блэкли.