«Первый государственный шатдаун в столице». СМИ пишут, что мобильный интернет в центре Москвы отключали во время митинга по требованию силовиков

Операторы сотовой связи могли отключить мобильный интернет в центре Москвы после распоряжения силовиков. Об этом 6 августа сообщает Русская служба BBC со ссылкой на письмо, которое якобы получили сотрудники колл-центра одного из операторов.

«Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть БС (базовых станций. — прим. ред.) отключена по требованию силовых ведомств», — говорится в этом документе. Сотрудникам компании рекомендуетя отрицать в разговоре с абонентами технические неполадки. Скриншот этого документа опубликован в докладе «Общества защиты интернета». Эксперты организации называют случившееся «первым в истории Москвы государственным шатдауном».

Официально эту информацию провайдеры не подтверждают. Однако по закону они обязаны подчиняться требованиям силовиков, а вот рассказывать об этих требованиях права не имеют.

Ранее сообщалось, что причинами перебоев со связью якобы могло стать большое скопление людей. BBC обращает внимание на то, что участники акции протеста вряд ли могли вызвать перегрузку сетей: так, в санкционированном митинге 20 июля приняли участие более 20 тыс. человек, при этом мобильный интернет работал. Напомним, на проблемы со связью ранее жаловались и участники протестов в Ингушетии.