Власти ищут оригинальный подход к задержанным на столичной акции протеста. К ним пришли приставы и нашли долгов на 26 млн

У задержанных на акции протеста 27 июля в Москве насчитали долгов на 26 млн рублей. Об этом 6 августа в эфире телеканала «Москва 24» заявила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко, пишет РБК.

Большая часть задолженностей приходится на кредиты (16 млн), на втором месте — «иные взыскания в пользу физических и юридических лиц» (6 млн). Около 2 млн составляет задолженность по налогам, 800 тыс. руб. – штрафы и алиментные обязательства. Долги по ЖКХ на последнем месте — 600 тыс. руб.

Как рассказала Клименко, приставы обходят квартиры задержанных и составляют акты описи и ареста имущества в счет погашения задолженностей. К тем, кого не застали дома, будут «применены принудительные меры в виде принудительного привода», – подчеркнула замглавы столичного УФССП.

Напомним, ранее сообщалось, что среди задержанных на акции 27 июля нашлось 134 уклониста от военной службы. А московская прокуратура грозит паре, которая пришла на митинг с ребенком, лишением родительских прав.