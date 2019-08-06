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Власть
06.08.2019 23:52
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Власти ищут оригинальный подход к задержанным на столичной акции протеста. К ним пришли приставы и нашли долгов на 26 млн

У задержанных на акции протеста 27 июля в Москве насчитали долгов на 26 млн рублей. Об этом 6 августа в эфире телеканала «Москва 24» заявила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко, пишет РБК. 

Большая часть задолженностей приходится на кредиты (16 млн), на втором месте — «иные взыскания в пользу физических и юридических лиц» (6 млн). Около 2 млн составляет задолженность по налогам, 800 тыс. руб. – штрафы и алиментные обязательства. Долги по ЖКХ на последнем месте — 600 тыс. руб.

Как рассказала Клименко, приставы обходят квартиры задержанных и составляют акты описи и ареста имущества в счет погашения задолженностей. К тем, кого не застали дома, будут «применены принудительные меры в виде принудительного привода», – подчеркнула замглавы столичного УФССП.

Напомним, ранее сообщалось, что среди задержанных на акции 27 июля нашлось 134 уклониста от военной службы. А московская прокуратура грозит паре, которая пришла на митинг с ребенком, лишением родительских прав.

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Справка:

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.

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