«Встречка», знак, обочина. В Парголово Hyundai разбился о припаркованные машины, водитель погиб

Hyundai потерял полосу и подбил припаркованные автомобили по обеим сторонам дороги в Выборгском районе Петербурга. Очевидцы говорят, что водителя подвело здоровье.

Как сообщает вечером 6 августа отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла у дома 23 по улице Михаила Дудина в 21:40. Hyundai Tucson потерял управление, подбил припаркованный BMW и вылетел через разделительный барьер. На встречной полосе его остановили припаркованные KIA и Audi. В соцсетях отмечают, что от машины досталось также дорожному знаку.

«Мы через несколько секунд после аварии проезжали там, пульс у водителя был первые 10 минут, скорая минут через 20 приехала, уже был мёртв. Тоже сказали, что приступ был какой-то», – рассказывает подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Смерть водителя подтвердили в УГИБДД. Мужчину 63 лет нашли в салоне мёртвым, видимых повреждений не зафиксировано.