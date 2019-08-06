В список самых высокооплачиваемых спортсменок мира вошла только одна россиянка

Рейтинг 15-ти самых высокооплачиваемых спортсменок мира 6 августа опубликовал Forbes. 12 мест в нем заняли теннисистки.

Первое место с 2018 года сохранила за собой американская теннисистка Серена Уильямс, ее доход издание оценило в 29,2 млн долларов (в прошлом году он составлял 18,1 млн).

Серебро за 21-летней японкой Наоми Осака (24,3 млн долларов), которая также занимается теннисом. Бронза у Анжелики Кербер с 11,8 млн долларов.

Россиянка Мария Шарапова потеряла в рейтинге за год две строчки и расположилась на седьмом месте (7 млн долларов).

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Кроме того, в список вошли теннисистки Симона Халеп (Румыния, $10,2 млн), Слоун Стивенс (США, $9,6 млн), Каролин Возняцки (Дания, $7,5 млн), Каролина Плишкова (Чехия, $6,3 млн), Элина Свитолина (Украина, $6,1 млн), Винус Уильямс (США, $5,9 млн) и Гарбинье Мугуруса (Испания, $5,9 млн).

В рейтинге всего три представительницы других видов спорта: футболистка сборной США Алекс Морган (12-е место, $5,8 млн), индийская бадминтонистка Пурсала Синдху (13-е место, $5,5 млн) и тайская гольфистка Ария Джутанугарн (15-е место, $5,3 млн).