В центре Петербурга два моста уходят на ремонт. Испытывать терпение водителей будут до весны

Работы по капитальному ремонту Зелёного и Верхнего Лебяжьего мостов начинаются в Петербурге в среду, 7 августа. Полностью переправы не закроют, но автомобилистам придётся потесниться, а пешеходам — идти в обход.

Как сообщает 6 августа «Мостотрест», дольше всего ограничат движение на Зелёном мосту — терпеть неудобства предстоит до 1 мая уже следующего года. На этот период проход пешеходам обеспечат, а автомобилистам оставят две полосы. Сужать проезжую часть планируют поэтапно.

Полностью на время ремонта собираются закрыть для транспорта подъезды к мосту на чётной и нечётной сторонах набережной реки Мойки. Прогулочные катера до мая пустят в обход переправы.

С работами на Верхнем Лебяжьем мосту управятся быстрее — ограничения вводят до 15 октября. С 7 августа проезжую часть сузят, оставив водителям по одной полосе в каждом направлении. Пешеходам придётся огибать реконструируемый участок по противоположному тротуару.