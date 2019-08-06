«Зенит» обыграл «Барселону» в Петербурге

Товарищеский матч между молодежным составом «Зенита» под руководством Константина Зырянова и «Барселоной» U-19 Виктора Вальдеса прошёл в Северной столице 6 августа в рамках открытия обновленного стадиона «Смена». Петербуржцы одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил на 31-й минуте Максим Бачинский.

Следующая игра, в которой примут участие «Зенит»-2 и молодежная команда «Барселоны», состоится 9 августа и начнется в 18:00. Вход — свободный.

Напомним, реконструкция арены началась после завершения чемпионата мира и продолжалась около года. Вместимость стадиона «Смена» увеличилась с одной тысячи до трех, постелен новый натуральный газон последнего поколения.