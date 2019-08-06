«Как мы можем пойти против избирателей?» В Петербурге не откажутся от «дачных» участков под Псковом - даже ради Памфиловой

Петербургская избирательная комиссия комиссия не может пойти против воли избирателей, которые приветствуют возможность поучаствовать в губернаторских выборах, находясь на дачах. Так председатель горизбиркома Виктор Миненко прокомментировал «Фонтанке» рекомендацию главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой отказаться от создания «дачных» участков в Псковской области.

«В одном из телесюжетов я видел, как жители благодарили за то, что организованы пункты приема заявлений о голосовании на дачах. Люди радуются тому, что смогут отдать свой голос, не покидая дачи. Как мы можем пойти против избирателей? Все же делается исключительно для них, для их удобства», – заявил Виктор Миненко корреспонденту «Фонтанки» накануне назаченного на 7 августа заседания ЦИК.

При этом петербургский избирком «всегда внимательно прислушивается к рекомендациям ЦИК, особенно Эллы Памфиловой», уточнил он. «Практика "Мобильный избиратель" (механизм, благодаря которому россияне могут голосовать не по месту регистрации. — Прим. ред.) была предложена именно Центральной избирательной комиссией. Она была апробирована на выборах мэра Москвы. Петербург — это северная культурная столица, она принимает этот новый проект», – напомнил Виктор Миненко.

На вопрос о том, будет ли петербургская комиссия выносить на обсуждение устную рекомендацию Эллы Памфиловой, Миненко ответил: «Мы руководствуемся письменными документами». Прогнозировать число нарушений на удаленных от города участках председатель петербургского избиркома не стал: «Избирательный процесс ещё даже не идёт! Голосование 8 сентября все покажет».

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Решение создать в Ленинградской и Псковской областях 92 избирательных участка петербургский избирком принял в начале июля, в последний момент втрое увеличив их число. «Расширить географию» дачного голосования попросил член президентского Совета по правам человека Александр Брод, сославшись на мнение садоводов.

Это решение, которое принималось без общественного обсуждения, раскритиковали все трое конкурентов Александра Беглова. Оппозиция указывает на то, что организовать наблюдение за выборами вдалеке от города будет сложно, а значит, растет вероятность нарушений. В конце июля на заседании ЦИК Элла Памфилова настоятельно рекомендовала Петербургу отказаться от создания «дачных» участков, особенно в Псковской области. Она заявила, что для такой рекомендации есть «серьезные основания», и назвала ситуацию «очень нехорошей».