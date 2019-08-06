Пьяный водитель после задержания попытался съесть свои права. Когда не вышло, он спрятал документы в трусы

Сотрудники ГИБДД в Череповце задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения, который пытался избежать наказания оригинальным способом. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба управления МВД по Вологодской области.

Там уточнили, что полицейские патрулировали улицы, когда заметили пошатывающуюся пару, которая направлялась к автомобилю Mazda. Мужчина сел за руль, и после этого машину остановили инспекторы ГИБДД. Водитель вел себя максимально адекватно и спокойно согласился пройти в машину сотрудников полиции, однако когда его права начали проверять по базе, то он выхватил документы из рук полицейского.

«Когда сотрудник полиции отвернулся, водитель 1993 г.р. сначала убрал пластиковый документ в карман, а потом и вовсе попытался его съесть, но поняв, что задуманное не увенчается успехом, спрятал удостоверение в нижнем белье», – сообщают в МВД.

Все это зафиксировано на видео, уточнили полицейские. От медосвидетельствования водитель отказался, на него составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 12,26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль отправили на штрафстоянку.