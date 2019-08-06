Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в его доме спустя 17 лет после убийства

Сотрудники полиции оцепили в Твери дом на улице Освобождения, в котором жил певец Михаил Круг. Об этом вечером 6 августа сообщила РБК его сестра Ольга Медведева.

По ее словам, в дом могли привезти участника убийства Круга для следственного эксперимента.

«Это было днем. Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого. Кто это был, нам не сказали, самих попросили из дома удалиться, длилось этого около получаса. Что именно делали сотрудники, мы не знаем», — сообщила РБК Медведева.

Человека в наручниках некоторое время водили по дому и участку рядом, его действия снимали на камеру. Отметим, именно в доме в Твери на улице Освобождения в ночь на 1 июня 2002 года был убит Михаил Круг. По одной из версий, певца пытались ограбить. Виновные в убийстве осуждены не были.

Михаил Круг был крайне популярным исполнителем в стиле «шансон». Самые известные его композиции — «Владимирский централ», «Это было вчера».