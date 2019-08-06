Наркобарон Коротышка, пытавшийся сбежать из тюрьмы под видом своей дочери, найден мертвым в камере

Бразилец Клаувину да Силва, известный под кличкой Коротышка, найден мертвым в тюрьме спустя всего три дня после попытки побега. Об этом 6 августа пишет BBC News.

Напомним, Коротышка придумал крайне оригинальный способ побега: он переоделся собственной дочерью — надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. Однако на выходе из тюрьмы он вызвал подозрения своей нервозностью и был задержан.

Начальство тюрьмы в Рио-де-Жанейро заявило, что да Силва расстался с жизнью без чужой помощи. Тело 42-летнего наркобарона нашли в одиночной камере. Отметим, он был приговорен к 73 годам и 10 месяцам заключения за наркоторговлю.