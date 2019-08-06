Полицейские доставили в отдел активиста, который крикнул нецензурное слово в адрес «Путина» на митинге

Полицейские доставили в 21-й отдел активиста Дмитрия Гусева, который на прошедшей 3 августа протестной акции крикнул со сцены слово «Путин», сопроводив его нецензурным оскорбительным выражением. Сотрудники правоохранительных органов увезли активиста из его дома вечером 6 августа, сообщили «Фонтанке» в петербургском «Яблоке».

Во время митинга в минувшую субботу, посвященного солидарности петербуржцев с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами, Дмитрий Гусев был задержан полицейскими: сразу же после выступления его увели и доставили в отдел. Но тогда в его отношении даже не составили протокол, сказал «Фонтанке» один из организаторов акции Красимир Врански. «В субботу Гусев написал полицейским объяснение, что имел в виду предпринимателя Игоря Путина, который, по данным СМИ, вывел деньги в офшоры», – сказал Врански.

На митинге 3 августа полицейские увели со сцены еще одного активиста, который кричал направленные против президента лозунги, но сразу его отпустили. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов вывели с площади нескольких участников провластного движения «Поколение Z», которых оппозиционеры назвали провокаторами.