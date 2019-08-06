«Бьют фонтаны, вспучился асфальт». В Купчино прохудившаяся труба заливает проезжую часть

Труба с холодной водой дала течь во Фрунзенском районе Петербурга вечером 6 августа. Очевидцы рассказывают о проседающем грунте и сложностях на дороге.



Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», повышенная влажность рядом с домом 31/1 по Бухарестской улице наблюдается около половины восьмого вечера. «В правом ряду бьют фонтаны, вспучился асфальт, и идёт размыв грунта на газоне», – описывают горожане.



Фонтаны, впрочем, скорее напоминают пробившиеся из-под земли родники, вода стекает на проезжую часть. Как уточнили в Водоканале, подтопление обеспечила труба диаметром 300 мм, дорогу сушат. Жителей ближайших домов заверяют, что холодная вода в кранах во время ремонта пропадать не будет.