Прогулка с ребёнком на две статьи. Взявшие на митинг грудничка рассказали об уголовном деле

Две статьи Уголовного кодекса продолжили историю с участием годовалого ребенка в несанкционированной акции за свободные выборы в Москве. Об этом 6 августа сообщила мать мальчика Ольга.



По её словам, постановление о возбуждении дела семье показали накануне во время обыска. Прогулку с ребёнком квалифицировали как оставление малолетнего в опасности (статья 125 УК) и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 156 УК).



«Мы были в шоке», – поделилась с РБК Ольга.



Возбуждение производства по 125-й статье изданию подтвердила адвокат родителей Наталья Ручейкова. В Следственном комитете информацию пока не прокомментировали.



Ранее в СК сообщили, что один из фигурантов дела о массовых беспорядках, Сергей Фомин, смог беспрепятственно миновать оцепление, взяв на руки чужого ребёнка. Родители мальчика заявили, что доверили его «практически родственнику». Столичная прокуратура, в свою очередь, назвала это эксплуатацией ребёнка и добивается лишения родительских прав.

