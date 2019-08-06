Прогулка с ребёнком на две статьи. Взявшие на митинг грудничка рассказали об уголовном деле
Две статьи Уголовного кодекса продолжили историю с участием годовалого ребенка в несанкционированной акции за свободные выборы в Москве. Об этом 6 августа сообщила мать мальчика Ольга.
По её словам, постановление о возбуждении дела семье показали накануне во время обыска. Прогулку с ребёнком квалифицировали как оставление малолетнего в опасности (статья 125 УК) и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (статья 156 УК).
«Мы были в шоке», – поделилась с РБК Ольга.
Возбуждение производства по 125-й статье изданию подтвердила адвокат родителей Наталья Ручейкова. В Следственном комитете информацию пока не прокомментировали.
Ранее в СК сообщили, что один из фигурантов дела о массовых беспорядках, Сергей Фомин, смог беспрепятственно миновать оцепление, взяв на руки чужого ребёнка. Родители мальчика заявили, что доверили его «практически родственнику». Столичная прокуратура, в свою очередь, назвала это эксплуатацией ребёнка и добивается лишения родительских прав.
Справка:
Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.