Лахта Центр не переименовывали. Название сменила только строившая его компания

Компания АО «МФК Лахта Центр», строившая небоскреб в Петербурге, сменила название. Теперь АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр» называется АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты».

Об этом 6 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, опровергнув появившуюся в ряде СМИ информацию, что переименован и сам высотный комплекс, построенный в Лахте.

«В связи с завершением строительства многофункционального комплекса Лахта Центр и передачей объекта ПАО «Газпром» для последующего обустройства и эксплуатации акционерное общество «Многофункциональный комплекс Лахта Центр» меняет название. Теперь наша компания называется Акционерное общество «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты», – заявили в компании.

Там подчеркнули, что успешный опыт и уникальные знания команды, реализовавшей мегапроект Лахта Центр, будут востребованы в дальнейшем в других строительных проектах «Газпром нефти».

Напомним, что ранее «Фонтанка» писала о планах компании «Газпром нефть» построить свой офис в Петербурге, так как весь комплекс Лахта Центр займет головная компания «Газпрома».