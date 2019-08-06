С небес на землю. Пилоту «Аэрофлота» предъявили сотню штрафов ГИБДД и сбитую учительницу

Самая молодая и популярная девушка-летчик «Аэрофлота» умудрилась попасть под запрет на выезд за границу. В Петербурге Мария Федорова налихачила на крупную сумму и отказалась добровольно выплачивать компенсацию за сбитого педагога.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, к ограничению 25-летней Федоровой на выезд привели судебные истории в ее бытность студенткой. В двадцатилетнем возрасте она, учась в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, при проезде по Авиагородку наехала на 61-летнюю школьную учительниицу Евгению Кочкину, получившую тяжкий вред здоровью.

В отношении Федоровой возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, но от судимости ее спасла амнистия. Дело прекратили.

Учительница с 45-летним стажем перенесла несколько сложных операций. Не оправилась, из школы ушла. Стоимость ее лечения превысила миллион рублей. Родственники Кочкиной, не дождавшись извинительных шагов от студентки, через несколько лет подали в суд. С Федоровой взыскали более 800 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, и компенсации морального. Добровольно выплачивать девушка отказалась.

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К судебному решению Мария стала, пожалуй, наиболее раскрученным пилотом «Аэрофлота». В 23 года она получила должность второго пилота, самого молодого в женском отряде перевозчика. А еще она стала первой женщиной, севшей за штурвал Sukhoi Superjet 100. Завела аккаунт «Девочка-летчик» в Инстаграм, в котором публикует снятые во время полета видеозарисовки и посвященные самой себе фотографии. «Пассат» сменила на современную BMW. Соцсеть свидетельствует, что у девушки все хорошо.

Так как учитель Кочкина не дождалась присужденной компенсации, в отношении Федоровой завели исполнительное производство, которое впоследствии стало сводным. По данным судебных приставов Петербурга, за девушкой числится более ста штрафов ГИБДД на 130 тысяч рублей — в основном, за превышение скорости и неправильную парковку. В общей сложности, считая налоги, Федорова задолжала 996 тысяч рублей.

За имуществом неплательщицы началась настоящая охота. У нее арестовали счета в Сбербанке, Альфа-банке, обратили взыскание на заработную плату в «Аэрофлоте» и вынесли постановление об отказе в выезде из России, следует из опубликованного в системе ГАС «Правосудие» решения Пушкинского районного суда Петербурга. Сюрприз Марию поджидал в аэропорту «Шереметьево», откуда она планировала вылететь в рейс.

Федорова обжаловала ограничение на выезд в суде, указав в своем заявлении, что она пилот воздушного судна ПАО «Аэрофлот», и ее работа связана с командировками и пересечением государственной границы.

«Ограничение на выезд лишило меня основного законного источника средств к существованию, так как работа связана с постоянными выездами за пределы России», – пожаловалась Мария на приставов. Суд ей в снятии ограничения отказал.

Как сообщила «Фонтанке» дочь учительницы Мария Кочкина, компенсацию почти через шесть лет ожидания летчица выплатила полностью. Заграница ее ждет.

«Аэрофлот» на запрос «Фонтанки» не ответил.