Под Выборгом водитель Nissan со стажем в четверть века насмерть разбился о собрата

Авария с участием двух автомобилей марки Nissan произошла в Выборгском районе Ленинградской области днём 6 августа. Кроссовер оказался крепче.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, незадолго до половины третьего дня на Сайменском шоссе, 2, в поселке имени Калинина столкнулись Nissan Primera и Nissan Qashqai. По предварительной информации, седан под управлением мужчины 46 лет вылетел на полосу встречного движения. Водитель не выжил.

В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» уточняют, что его стаж подбирался к третьему десятку — автомобиль он водил с 1992 года. Кроссовером управлял мужчина 65 лет. В УГИБДД о его здоровье не сообщается. Предположительно он не получил серьёзных травм.