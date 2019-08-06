После решения суда ИТМО ищет подрядчика для противоаварийных работ в обрушенном здании на Ломоносова

Не прошло и дня с момента, когда суд по иску администрации Петербурга обязал университет ИТМО провести противоаварийные работы в рухнувшем корпусе на улице Ломоносова, как вуз объявил конкурс на выбор подрядчика. Информация об этом 6 августа появилась на сайте госзакупок.

За проведение первоочередных противоаварийных работ и консервации ИТМО готов заплатить 16,6 млн рублей. Итоги конкурса заказчик подведет 19 августа.

Напомним, в ранее в этот же день комитет по охране памятников в судебном порядке обязал вуз провести данные работы, а также до 11 октября 2021 года отреставрировать здание по адресу: улица Ломоносова, 9. Постройка является региональным памятником «Здание коммерческого училища».

Обрушение с 5-го по 2-й этаж в корпусе ИТМО произошло 16 февраля. В результате никто не пострадал, 86 человек были эвакуированы.