Посол США в России Джон Хантсман уходит в отставку. Он не проработал и двух лет

Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке. Об этом 6 августа сообщает The Hill.

«Я польщен доверием, которое вы оказали мне как послу Соединенных Штатов в России в этот сложный период двусторонних отношений. Я надеюсь, что времени хватит для назначения моего преемника. Я обязуюсь приложить все усилия для содействия плавному переходу, который гарантирует, что цели нашей внешней политики будут сформулированы должным образом», – пишет в своем заявлении Хантсман.

Если Трамп утвердит заявление, то в отставку посол уйдет с 3 октября. Напомним, свой пост он занял в сентябре 2017 года. Как пишут американские СМИ, Хантсман планирует вернуться в Юту и принять участие в губернаторской избирательной кампании (он уже был главой этого штата ранее).