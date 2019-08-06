Дуглас Сантос: Как и все зенитовцы, я мечтаю о титулах

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос рассказал о своих впечатлениях от новой команды и Санкт-Петербурга.

«Поначалу я немного нервничал, но, увидев поддержку, которую нам оказывал полный стадион, почувствовал себя как дома. Здесь везде доброжелательная обстановка, много улыбок вокруг. Люди приятные и уравновешенные. Футбол меня тоже порадовал, российские команды стараются атаковать. Рад, что у меня получилось сразу влиться в игру и помочь «Зениту». Надеюсь и дальше быть полезным, потому что я приехал сюда не отбывать номер. Как и все зенитовцы, я мечтаю о титулах, а они основаны на хороших матчах, в которых команда набирает очки», – цитирует 6 августа Сантоса пресс-служба «Зенита».

25-летний Дуглас Сантос перешел в «Зенит» 5 июля из «Гамбурга» за 12 млн евро. В составе немецкого клуба Сантос сыграл 88 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 результативных передач. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.