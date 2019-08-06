Работа на годы вперед и 100 млрд рублей. Балтийский завод получит контракты на еще два атомных ледокола

«Балтийский завод» стал победителем в торгах на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Конкуренты в них участие не принимали.

«Благодаря этому заказу мы обеспечены работой на годы вперед, а значит, будущее Балтийского завода и его сотрудников гарантировано», – заявил 6 августа генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

Срок сдачи заказов запланирован на 2024 и 2026 годы. Один из новых ледоколов уже предложили назвать «Святогором».

Напомним, что сейчас на «Балтийском заводе» завершают строительство головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220, срок сдачи которого запланирован на 2020 год. Продолжается строительство первого и второго серийных атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал». Они должны быть переданы заказчику в 2021 и 2022 годах.