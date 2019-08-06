Владимир Бортко поплатился за Киплинга. Избирком нашел нарушение авторского права в агитационной газете кандидата

Петербургская избирательная комиссия вынесла предупреждение кандидату в губернаторы от КПРФ Владимиру Бортко. В своей предвыборной газете Бортко нарушил авторское право, решили члены избиркома на заседании 6 августа.

Речь идет, в частности, о стихотворении Редьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака «Если», которое кандидат полностью напечатал в своей газете без разрешения правообладателей. В штабе кандидата от КПРФ считают, что «"защита Киплинга" была инспирирована администрацией и избирательным штабом временного губернатора Беглова». Поддержал Владимира Бортко на заседании только один член горизбиркома — представитель КПРФ Николай Левшин: он заметил, что люди, которые пожаловались на нарушения со стороны кандидата, не имеют никакого отношения к авторам опубликованных в газете материалов. Делегированная «Яблоком» Ольга Покровская при голосовании воздержалась.

На агитацию кандидата от КПРФ в петербургский избирком пожаловались сразу четверо горожан. Они обратили внимание на нарушение прав не только Редьярда Киплинга и Самуила Маршака, но и фотографа Андрея Дорошина, чей снимок Петропавловской крепости Бортко напечатал в газете. Среди жалобщиков — несостоявшийся кандидат в губернаторы Владимир Козыро (он выдвинулся, но так и не принес необходимые для регистрации подписи в свою поддержку) и председатель совета ветеранов Красногвардейского района Андрей Степанов. Кроме них внимательными читателями агитационной газеты Владимира Бортко оказались 30-летний Дмитрий Шпак и 29-летний Валерий Андреев.