Жена погибшего на ринге петербургского боксера Дадашева и Федерация бокса России подадут в суд на рефери

Федерация бокса России совместно с женой скончавшегося в США петербургского боксера Максима Дадашева в ближайшее время примут решение о подаче иска к судье боя, который стоил жизни спортсмену. Как пишет 6 августа ТАСС со ссылкой на генерального секретаря организации Умара Кремлева, претензии у них есть не только к рефери.

«В ближайшее время мы встретимся с семьей и примем решение по деталям иска. Это дело необходимо завершить», – подчеркнул Кремлев.

Планируется, что иск будет подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд, а также к главному судье поединка Кенни Шевалье.

Напомним, Дадашева похоронили 4 августа на Петергофском кладбище в Петербурге.