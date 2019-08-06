Жена погибшего на ринге петербургского боксера Дадашева и Федерация бокса России подадут в суд на рефери
Федерация бокса России совместно с женой скончавшегося в США петербургского боксера Максима Дадашева в ближайшее время примут решение о подаче иска к судье боя, который стоил жизни спортсмену. Как пишет 6 августа ТАСС со ссылкой на генерального секретаря организации Умара Кремлева, претензии у них есть не только к рефери.
«В ближайшее время мы встретимся с семьей и примем решение по деталям иска. Это дело необходимо завершить», – подчеркнул Кремлев.
Планируется, что иск будет подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд, а также к главному судье поединка Кенни Шевалье.
Напомним, Дадашева похоронили 4 августа на Петергофском кладбище в Петербурге.
Справка:
20 июля Дадашев провел бой в рамках отборочного турнира IBF против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. После 11-го раунда секунданты российского боксера прервали матч. Дадашева экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа. Несмотря на все усилия врачей, спустя трое суток он скончался. Максиму Дадашеву было 28 лет. У него остались жена и двухлетний сын.
Первый тренер Дадашева рассказал «Фонтанке» о том, что в прошлом спортсмен мучился сильными головными болями после вирусного менингита.
Максим Дадашев – российский боксёр, призер чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. В 2016 году переехал в США, где начал профессиональную карьеру боксера.