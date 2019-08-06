Пожар на Салова локализован. Тушить кондитерскую фабрику продолжает дюжина расчётов

Пожарные остановили распространение огня на кондитерском производстве, которое загорелось вечером 6 августа во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в городском МЧС, площадь пожара на улице Салова, 57/4, составила тридцать квадратных метров. По повышенному номеру сложности здание тушили полчаса, в 17:45 ранг возгорания снижен, открытый огонь ликвидирован. Проливать помещение продолжают 12 расчётов, количество огнеборцев с 32 увеличилось до 54.

Производственный цех кондитерской фабрики «Десерт Фентези» загорелся во вторник в начале шестого вечера. Сорок сотрудников покинули здание ещё до приезда МЧС.