В Петербурге сбивали пешеходов и травмировали детей на «встречке». ГИБДД подводит итоги понедельника

За понедельник, 5 августа, в Петербурге и Ленинградской области произошло 356 ДТП. Под колесами автомобилей пострадали несколько пешеходов, одна из сбитых женщин получила смертельные травмы.

Как сообщает 6 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО, всего на петербургских дорогах за минувший день было зафиксировано 293 аварии. В 18 случаях пострадали люди: 18 взрослых и двое детей. Один человек погиб: утром на углу Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов автомобиль Mercedes сбил 67-летнюю женщину.

Вечером в городе произошли еще два серьезных ДТП с пешеходами. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 17:35 у дома 31 по Дороге на Каменку 34-летний мужчина на микроавтобусе Ford Transit сбил 43-летнего пешехода. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

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А в районе 19:50 у дома 36 по набережной Кутузова 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti вне зоны пешеходного перехода сбил женщину 22 лет. В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы.

Помимо этого, около 19:30 серьезная авария произошла в Красном Селе. У дома 2 по Новожелезнодорожной улице столкнулись встречные автомобили Skoda Rapid под управлением 45-летнего мужчины и Mercedes, за рулем которого был 58-летний водитель. В группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» уточняют, что авария произошла на виадуке.

В результате в «Шкоде» пострадали водитель и трое пассажиров. Пятилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии, водитель, 2-летняя девочка и 33-летняя женщина получили травмы средней тяжести.

В Ленинградской области за понедельник произошли 63 ДТП, в пяти из которых пострадали люди. Всего травмы получили 8 человек, среди которых двое детей. Погибших не было.