Мэр Лапеенранты надеется не потерять российских туристов из-за нового визового процесса. Ryanair увеличивает число рейсов в новогодние праздники

Мэр приграничного финского города Лаппеенранта Киммо Ярва выразил надежду, что гармонизация Финляндией требований для получения визы с остальными странами Шенгена не отразится на турпотоке россиян. Об этом он рассказал 6 августа в комментарии «Фонтанке».

«Я хотел бы, чтобы, несмотря на необходимость гармонизации визовой практики в ЕС, никоим образом не создавалось препятствий [в получении финской визы] для россиян. Обязательно нужно сделать так, чтобы россияне всегда могли легко и с минимальными затратами получать визы», – заявил Ярва.

Мэр Лаппеенранты также напомнил, что всегда приветствует граждан РФ в регионе Саймаа, куда турпоток в данный момент растёт не только у россиян, но и у других иностранцев, в частности, благодаря круглогодичным рейсам ирландского лоукостера Ryanair из Италии и Германии.

«Число поездок россиян немного увеличилось, хотя количество ночевок летом 2019-го несколько снизилось в сравнении с 2018-м», – сообщили в администрации Лаппеенранты, подчеркнув при этом, что среди россиян растёт популярность сервиса аренды жилья AirBnB, который статистика не учитывает.

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Также 6 августа финская телерадиокомпания Yle сообщила о том, что Ryanair на период рождественских и новогодних каникул увеличил количество рейсов в Берлин и Милан из Лаппеенранты с двух до трёх в неделю в связи с большим спросом. Как отмечает издание, ожидания у туррынка Южной Карелии высокие.

Ранее владаелец приграничного гипермаркета Laplandia Мохамад Дарвич высказал «Фонтанке» опасения, что ужесточение требований к пакету документов на финскую визу отразится на приграничном бизнесе.