На Салова по повышенному номеру тушат фабрику по производству десертов. От огня спасли 40 человек

Пожар остановил кондитерское производство во Фрунзенском районе Петербурга вечером 6 августа. На борьбу с огнём направлено восемь расчётов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на улице Салова, 57, корпус 4, поступил в пять минут шестого вечера. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили очаг в двухэтажном производственном здании.

Площадь возгорания уточняется, но пожару присвоен повышенный номер сложности – 1-бис. К тушению привлечены 32 сотрудника МЧС.

«Эвакуировано сорок человек. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – уточнили «Фонтанке» в ведомстве.

По данным открытых источников, корпус 4 на Салова, 57, занимает цех «Десерт Фентези». Компания создана в Петербурге в 1993 году, производит мороженое, чизкейки, замороженные десерты и торты.