В Петербурге прокурор отпустил агрессора Кешу. Раскрыть нападение на кондуктора помогали читатели «Фонтанки»

Прокуратура в Петербурге не согласовала изоляцию от общества Иннокентия Александрова, подозреваемого в грубом избиении кондуктора троллейбуса.

Как стало известно «Фонтанке», 6 августа дознание Кировского района планировало обратиться в суд с ходатайством об избрании Александрову меры пресечения в виде домашнего ареста. Ему вменяют преступление, предусмотренное 213-й статьей УК – «Хулиганство».

Ходатайство не согласовала районная прокуратура, посчитав домашний арест избыточной мерой. Дознание вынуждено было избрать подписку о невыезде.

Материалы на Александрова полиция собирала со вчерашнего дня, когда он добровольно сдался и предстал героем покаянного видеообращения.

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Подозреваемый признал, что ударил в лицо кондуктора 45-го троллейбуса вечером 24 июля.

Александров прятался, пока читатели «Фонтанки» не опознали его по видеозаписи, распространенной «Горэлектротрансом». Среди друзей и знакомых он больше известен под прозвищем Кеша.