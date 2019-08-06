«Визовую политику ужесточили под давлением ЕС». Популярный у россиян гипермаркет боится недосчитаться покупателей

Владелец компании Atma Trade Oy Мохамад Дарвич, которому принадлежит гипермаркет Laplandia под Лаппеенрантой, в разговоре с «Фонтанкой» 6 августа выразил недовольство ужесточением визового режима для жителей Петербурга и Ленобласти и высказал опасение, что это негативно повлияет на приграничный бизнес.

«Я думаю, те, кто принимает такие решения, делают это под давлением Евросоюза, либо они совсем не задумываются над тем, как это отразится на приграничном бизнесе. Я знаю, что финская виза до сегодняшнего дня была простой в оформлении, и, таким образом, её обладатели хоть раз, но приезжали в Финляндию. Безусловно, с новыми требованиями к нам будет приезжать меньше россиян, и это очень печально», – прокомментировал Дарвич, имея в виду, что обладатели финского шенгена зачастую «откатывают» визу с однодневными шопинг-турами.

Он также высказал мнение, что финская граница работает намного хуже, чем российская, и это тоже сказывается на турпотоке.

Те, кто утверждает, что финский приграничный бизнес заработал на российском эмбарго, ошибаются, утверждает предприниматель. «2015-й и 2016-й были самые ужасные годы. Все строили свои бизнес-планы с расчётом на дальнейший рост турпотока, но продажи рухнули на 50–60%. Потребительские привычки россиян за эти пять лет не изменились, но экономическая ситуация стала хуже, и это очень сильно повлияло на приграничный бизнес. Покупательская способность не такая, как раньше, российская таможня [в 2019 году] усилила ограничения на беспошлинный ввоз товаров, так что, скажем, всё идёт не совсем в лучшую сторону. На сегодняшний день продажи немного падают, а если сравнить с тем, что было до введения эмбарго, то выручка с пикового 2013-го снизилась вполовину», – поделился Дарвич.

По данным финского реестра, оборот компании Atma Trade Oy в 2018 году составил 2,3 млн евро (в 2017-м — 2,1 млн евро), а чистая прибыль — 1,3 млн евро.