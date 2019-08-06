Трамвай в Кудрово подорожал на 3 млрд рублей и может затмить станцию метро

Чиновники области и Петербурга провели совещание по вопросу обеспечения транспортной доступности Кудрово: о трамвае говорят как о более реальном, а значит, и приоритетном проекте. Однако единства мнений нет.

gov.spb.ru

До конца 2019 года трамвайную линию в Кудрово планируется включить в соответствующие госпрограммы Петербурга и Ленинградской области. Чиновники уже готовят заявку в Москву на получение федерального финансирования. Настроения в транспортном лагере различные: одни уверены, что трамвай подобен синице в руках, а метро — журавлю в небе, другие же, наоборот, верят в подземку. Главное, чтобы роли лебедя, рака и щуки в итоге остались не распределены между городскими и областными властями.

По данным «Фонтанки», на объединенном совещании чиновников города и области остроты в тему пассажирского сообщения между Петербургом и Кудрово добавил руководитель Дирекции по транспортному развитию Санкт-Петербурга и Ленинградской области Кирилл Поляков. Так, по словам участников сбора, Поляков в своем выступлении расставил акценты в пользу трамвая, намекнув на то, что получить федеральное финансирование на метро так, чтобы успеть к заявленному сроку — 2025 году, не получится, поэтому правильнее будет сконцентрироваться на трамвайной линии.

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Поляков объяснил: инсайдерской информацией о грядущем отказе в федеральном финансировании он не обладает, да и не пытался создать такое впечатление. И тем не менее подтвердил, что решение вопроса получения денег от федерального центра на станцию метро в Кудрово может затянуться. По его словам, связано это с тем, что центральным властям будет необходимо решить судьбу не одной-единственной станции метро в Ленинградской области, а определиться с транспортными приоритетами по всей стране. Это, в свою очередь, может затянуть сроки выполнения местными органами власти своих обязательств, в частности и обязательства улучшить транспортную доступность Кудрово.

По его мнению, запустить трамвай до станции метро «Улица Дыбенко»— это и дешевле, и быстрее. Представленный им на совещании проект по-прежнему www.fontanka.ru/2019/07/01/117// включает три варианта прохождения линии: вдоль Европейского проспекта и Областной улицы, вдоль Центральной и Областной улиц, а также вдоль проспекта Строителей и Областной. По словам Полякова, пока что наиболее привлекательным выглядит вариант с прохождением линии по Европейскому проспекту. Именно он набрал больше всего баллов как у экспертов, так и у самих кудровчан, которых заблаговременно опросили по этому вопросу. В случае если линия протянется по Европейскому, то наибольшее количество жителей Кудрово окажется в зоне пешеходной доступности от трамвая. Чем больше граждан будет использовать его, тем выше выручка перевозчика, что, в свою очередь, делает более реальным вариант с покупкой техники в лизинг.

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Ориентировочная стоимость строительства в ценах грядущих лет— порядка 8,7 млрд рублей. При этом еще месяц назад речь шла о сумме в 5,5 млрд рублей, однако в обновленную стоимость включили реконструкцию уже существующей сети на территории Петербурга, а также закупку подвижного состава. В итоге в финансовом разрезе трамвайная линия в Кудрово выглядит так: 3,5 млрд рублей – почти 4 км путей, из которых 350 метро находятся на городской территории, 496 млн рублей — выкуп земель, ремонт 8,6 км существующей сети – 1,5 млрд рублей, а 3,3 млрд рублей – покупка 18 единиц подвижного состава.

При этом у проекта обозначился и 2-й этап, но, правда, с совсем далекой датой: после 2048 года трамвайную линию предполагается дотянуть до Новосаратовки, пройдя путепроводом над Мурманским шоссе и с последующим строительством депо за ним же.

По данным «Фонтанки», в противовес выступил областной вице-губернатор по строительству Михаил Москвин. В беседе с «Фонтанкой» он заявил, что если выбирать между трамваем и метро, то скорее сделает выбор в пользу подземки. По обозначенным сейчас планам трамвайная линия в Кудрово заработает к 1-му кварталу 2024 года, а станцию метро предполагается возвести к 2025 году. О возможном же отказе или затягивании сроков принятия решения по финансированию строительства станции «Кудрово» Москвин заявил, что не располагает официальной информацией.

В ходе совещания в качестве одной из альтернатив он также упомянул и электричку, которую можно пустить от станции Заневский пост до станции метро «Ладожская». По его словам, добиться улучшения доступности района можно за счет расширения и пробивки «пограничных» улиц – Ленинградской, улицы Подвойского и Кудровского проезда. Одна из мер уже была www.fontanka.ru/2019/07/18/089/ реализована таинственными неизвестными.

«Мы продолжаем работать над вопросом размещения депо для оранжевой ветки во Всеволожском районе и не меняем техзадание для ТПУ «Кудрово», исключая из неё вестибюль метро. Наша позиция известна и не меняется – мы за любые эффективные и экономичные решения транспортных вопросов в новостройках с учётом ограниченных средств бюджета области. Но мы, прежде всего, ориентируемся на метро – этот транспорт доказал свою максимальную эффективность в условиях городской среды», – заявил в беседе с «Фонтанкой» Михаил Москвин.

Для областных властей ситуацию с трамваем осложняет то, что для строительства трамвайной линии из бюджета региона может потребоваться от 496 млн рублей до 2,8 млрд рублей. Наиболее оптимистичный для Ленобласти сценарий с минимальными тратами предполагает, что 2,5 млрд рублей даст Петербург, 2,3 млрд рублей в качестве заемных средств на подвижной состав привлечет ГУП «Горэлектротранс» и еще 3,4 млрд рублей – федералы. Едва ли городские чиновники легко и просто согласуют именно этот вариант.

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По данным «Фонтанки», третью по содержанию позицию занял петербургский вице-губернатор Эдуард Батанов: денег у федералов нужно просить и на метро, и на трамвай, а уже после получения ответа строить план. «Фонтанка» обратилась к нему за комментарием, но на момент публикации ответа не получила.

В итоге чиновники готовят заявки в Министерство транспорта и для метро, и для трамвая. И Петербург, и область заинтересованы в том, чтобы заранее знать: не посчитают ли федералы, что жителям Кудрово будет достаточно чего-то одного? Один из госслужащих поделился с «Фонтанкой» возможной логикой Минтранса: «И метро, и трамвай решают одну и ту же задачу, а значит, финансировать нужно то, что требует меньше денег». То есть трамвай.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»