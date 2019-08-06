Деньги в трубу. Дачный строитель для элиты «Газпрома» тонет в миллиардных долгах

Яркий бизнесмен нулевых Василий Лущинский привлечен к субсидиарной ответственности за долги «Стройгазинвеста». Он строил магистральные газопроводы и дачи для управленцев «Газпрома», а сейчас — личный банкрот.

pixabay

Итоговая сумма долга, которую должен выплатить петербуржец Василий Лущинский, — 831,5 млн рублей, насчитала судья Новоселова. Адвокаты кредиторов «Стройгазинвеста» сумели убедить ее в том, что фирма фиктивно перекидывала на счета фирм-прокладок и обратно миллиардные суммы. А в разгар крутого финансового пике компания раздувала затраты, заказывая, по сути, у самой себя ненужные «информационно-консультационные услуги» и дорогие машины премиум-класса.

Параллельно с этим уже принятым 23 июля решением другой суд рассматривает другой запрос на привлечение Василия Лущинского к субсидиарной ответственности — уже на 998 млн рублей. Этого просит Балтинвест банк в рамках иска к другой фирме, принадлежащей предпринимателю — ООО «Росинвест». Там решение об ответственности Лущинского за долги своего бизнеса еще не принято. Рассмотрение просьбы банка назначено на 18 октября, а пока суд арестовал счета и имущество почти на 50 млн рублей.

Sic transit

Истории о том, как вполне успешный предприниматель наделал долгов на пару миллиардов рублей, уже почти десять лет. Василий Лущинский, несмотря на все свои трудности, все еще в строю и худо-бедно продолжает работать на субподрядах. Его коллеги по рынку все еще имеют с ним дела, а заказы приходят. Но схемы используются совсем другие, и размах уже совсем не тот. Для понимания — в 2010 году выручка «Стройгазинвеста» составляла 5,2 млрд рублей.

Реклама



Ключ к его успеху состоял в тесном партнерстве с АО «Ленгазспецстрой», одной из ключевых «дочек» «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга, главного в те годы подрядчика «Газпрома». На сайте «Стройгазинвеста» до сих пор можно ознакомиться со списком проектов, в которых он поучаствовал. Это и Nord Stream (еще первый), и трубопровод с Бованенковского месторождения, и «Грязевец – Выборг». Объемы работ там не были слишком уж большими, но размах тех строек позволял зарабатывать приличные деньги.

Заметную часть работ Василий Лущинский выполнял не сам, а отдавал на субсубподряд местным строителям. А после получал от них претензии в невыплатах. В одних случаях речь шла о десятках миллионов, в других – о сотнях. Именно тогда, в 2010 году, пошел шквал исков и уголовных дел, после которого бизнес «Стройгазинвеста» и пришел в упадок, а в 2015 году руководство компанией и вообще пришлось отдать внешнему управляющему.

Компания банкротится с 2013 года, список кредиторов огромный, претензии — миллиардные. Но за шесть лет вернуть пропавшие деньги так и не удалось. Привлечение Василия Лущинского и двух бывших директоров «Стройгазинвеста» – один и последних шансов на успех. В числе тех, с кого планировалось взять последнее, — жена и дочь владельца, но суд решил оставить их за бортом долговой баржи.

«Ответчики обжаловали решение о привлечении к субсидиарной ответственности. Но если апелляция оставит его в силе, я предложу кредиторам либо продать обязательства Лущинского на торгах, либо оставить ее за собой», – объясняет дальнейшие перспективы конкурсный управляющий «Стройгазинвеста» Роман Богун.

Ситуация усугубляется вторым контуром претензий к Василию Лущинскому. В мае этого года суд признал его личным банкротом. К 21 августа те, кому он должен, соберутся, чтобы послушать, какие активы успел найти его финансовый управляющий.

При этом от ответственности за долги его фирм банкротство Василия Лущинского не спасет. «Даже если суд примет решение об освобождении этого господина от долгов, какие-то кредиты, возможно, будут списаны, но субсидиарная ответственность все равно останется с ним навсегда», – объясняет Василий Буслаев, который ищет деньги подрядчика «Газпрома».

«Полной информации о его активах у меня нет, я пока в процессе сбора. Мы направили запросы, ждем ответов», – говорит финансовый управляющий.

Реклама





Об имуществе, которое раньше принадлежало Василию Лущинскому и которое трудно скрывать, знают все. Даже на сайте «Стройгазинвеста» говорится о двух бизнес-центрах — «Балтис-плаза» на Васильевском острове и «Пулковский». Но их нынешние владельцы — зарубежные фирмы, связь которых с семьей Лущинских неочевидна.

Дачники

Кроме того, есть активы и скрытые от глаз широкой публики. И некоторые из них обладают ценностью, которую трудно выразить в деньгах. По выписке из Росреестра на «Стройгазинвест» зарегистрирован дачный участок в 2,1 га в поселке Ленинское под Петербургом. На нем — дом в 500 м2. Как следует из материалов суда, в котором права на этот участок оспариваются, последним владельцем спорной недвижимости была Наталия Коноваленко, полная тезка бывшего замгендиректора по финансам ООО «Газпром Межрегионгаз». А реальным обитателем этого дома был другой, теперь уже бывший топ-менеджер этой компании, подсказывают «Фонтанке» те, кто знаком с вопросом.

Знатоки тех мест рассказывают «Фонтанке», что они славятся своими дачниками. Якобы через забор от имения Наталии Коноваленко располагается участок с очень хорошим домом, записанный на ближайшего родственника самого Алексея Миллера, куда сам глава газовой монополии нередко приезжает. А вокруг них — дачи других серьезных людей, так или иначе связанных с газом и газовыми контрактами. Выписки из Росреестра фиксируют как минимум три участка вокруг «дачи Миллера», где в числе бывших владельцев значится ЗАО «Петербурггазстрой» – так «Стройгазинвест» Василия Лущинского назывался до 2016 года. Объяснение этому есть: поскольку заказчиком строительства этих дач СМИ называют АО «Ленгазспецстрой», собеседники «Фонтанки» сообщают, что реальным строителем дач могли быть структуры именно Василия Лущинского и расплатиться с ним могли землей.

К сожалению предпринимателя и его кредиторов, оставшийся за ним участок через забор от влиятельных газовщиков уже почти не принадлежит ему. Его отсудило, воспользовавшись ошибкой при межевании, ООО «Петроземпроект», фирма, уже упоминавшаяся «Фонтанкой» в контексте связей с теперь уже бывшим руководством «Газпром Межрегионгаза». Конечным бенефициаром, по данным СПАРК, этой фирмы значится знаменитая петербургская пенсионерка-миллиардер Валентина Дубленникова. Однако юристы подчеркивают, что она, скорее всего, лишь номинальный учредитель компании, а реальным бенефициаром может быть кто угодно, хоть житель того самого дома в 500 м2 через забор от «дачи Миллера».

Вместе с Василием Лущинским из-за потери этого актива расстраивается и конкурсный управляющий «Стройгазинвеста» Роман Богун. «Суд вплоть до третьей инстанции уже отказал нам, и право собственности на этот участок уже практически утрачено. Я не согласен с результатами экспертизы, но суд вынес такое решение». Так что кредиторам Василия Лущинского придется поискать другие активы, чтобы вернуть долги.

Василий Лущинский получил вопросы «Фонтанки», однако не стал на них отвечать, сославшись на то, что находится за границей.

Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»