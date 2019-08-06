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Общество
06.08.2019 17:26
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«Мир моды будет носить траур». Фешен-директор ДЛТ и ЦУМа скончалась на отдыхе в Италии. На днях она вспоминала детство в Ленинграде

Фешен-директор ДЛТ, ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на отдыхе в Форте-дей-Марми.

Как пишет 6 августа журнал Tatler, 61-летнюю женщину госпитализировали два дня назад в Италии, где она проводила отпуск с семьей. 

Алла Вербер родилась и выросла в Ленинграде, на Театральной площади, на улице Глинки. Затем жила с семьей в Канаде, США, с 2003 года работала фешен-директором ЦУМа. В 2013-м в программе «Пусть говорят» у Андрея Малахова она рассказывала о своей борьбе с раковым заболеванием. За два дня до смерти в «Инстаграме» она вспоминала детство в Северной столице.

«Форте-дей-Марми мне сильно напомнила мое детство, нашу дачу под Ленинградом, Ольгино, Сестрорецк, Комарово. Тот беззаботный летний отдых, тепло и яркое солнце и поездки на велосипедах», – писала она.

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На берегу теплого Лигурийского моря находится небольшая деревня Форте-дей-Марми. Я впервые попала сюда в 1988 году. В этом месте были дачи у многих моих итальянских друзей. Раньше эта деревушка была особо никому неизвестна, пока ее в конце 90-х не заметили русские. Сейчас отовсюду звучит русская речь, можно встретить машины с русскими номерами. Почему же так полюбилась эта небольшая итальянская деревня? Форте-дней-Марми мне сильно напомнила мое дество, нашу дачу под Ленинградом, Ольгино, Сестрорецк, Комарово. Тот беззаботный летний отдых, тепло и яркое солнце и поездки на велосипедах. #отпуск #отдых #август #лето #италия #фортедеймарми #фортедеймарми2019 #vacation #relax #summer #august #italy #italia #fortedeimarmi #fortedeimarmi2019 #verberlifestyle

Публикация от Alla Verber (@verberalla)

Историк моды Александр Васильев, комментируя на радио «Говорит Москва» смерть Вербер, сказал, что она стала «грустной неожиданностью».

«Это была женщина-праздник. Очень хороший друг. Отзывчивый. Хлебосольный. Добрый. Талантливый. Гламурный. Мир моды будет носить траур, особенно магазин, в котором она работала долго, её семья. Её потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины», – рассказал он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я родилась и выросла в Ленинграде на Театральной площади, на улице Глинки. Исаакиевский собор – одна из главных достопримечательностей города, с ним у меня связано много воспоминай. До 12 лет я с мамой и бабушкой после школы часто ходили в Исаакиевский собор. С 13 лет я начала ходить везде самостоятельно. Начиная с этого возраста, я несколько раз в неделю проходила мимо Исаакиевского собора. Когда я поступила в училище медицинское на Литейном проспекте, то я стала проходить собор каждый день. Я всегда останавливалась, поднимала голову и с восхищением на него смотрела. Просто проходя мимо, сердце трепетало, несмотря на то, что я не была в других странах и мне не с чем было сравнить. Спустя много лет, когда я болела, мне было тяжело сделать даже 5 шагов. Я почему-то лежала и думала, что если я выздоровею, то приеду в Санкт-Петербург и попробую подняться по лестнице Исаакиевского собора хотя бы на половину. Я преодолела болезнь и два года назад, приехав в Санкт-Петербург, я преодолела все 264 ступеньки вверх и вниз.

Публикация от Alla Verber (@verberalla)

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