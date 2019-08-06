«Мир моды будет носить траур». Фешен-директор ДЛТ и ЦУМа скончалась на отдыхе в Италии. На днях она вспоминала детство в Ленинграде

Фешен-директор ДЛТ, ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на отдыхе в Форте-дей-Марми.

Как пишет 6 августа журнал Tatler, 61-летнюю женщину госпитализировали два дня назад в Италии, где она проводила отпуск с семьей.

Алла Вербер родилась и выросла в Ленинграде, на Театральной площади, на улице Глинки. Затем жила с семьей в Канаде, США, с 2003 года работала фешен-директором ЦУМа. В 2013-м в программе «Пусть говорят» у Андрея Малахова она рассказывала о своей борьбе с раковым заболеванием. За два дня до смерти в «Инстаграме» она вспоминала детство в Северной столице.

«Форте-дей-Марми мне сильно напомнила мое детство, нашу дачу под Ленинградом, Ольгино, Сестрорецк, Комарово. Тот беззаботный летний отдых, тепло и яркое солнце и поездки на велосипедах», – писала она.

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Историк моды Александр Васильев, комментируя на радио «Говорит Москва» смерть Вербер, сказал, что она стала «грустной неожиданностью».