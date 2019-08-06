Картонный «Гелендваген» катался по Нижнему Новгороду и нарушал ПДД. Теперь видео изучает полиция

Велосипедист из Нижнего Новгорода привлек внимание Госавтоинспекции роликом в своем Instagram. Молодой человек прокатился по городу в картонном автомобиле.

Нижегородец соорудил макет автомобиля Gelandewagen из картона, установил его на велосипед и проехал на нем по городу, нарушая правила дорожного движения. Все это он снял на видео и выложил в своем Инстаграме с комментарием: «Душой в гелике – попой на велике».

Запись привлекла внимание полиции. Как рассказали 6 августа РИА Новости в ГИБДД Нижегородской области, по факту видеоролика начата проверка. Инспекторы изучат и видео, и саму конструкцию, после чего в отношении молодого человека будут возбуждены административные дела. Полицейские уже отметили несколько нарушений, допущенных блогером, в том числе пересечение сплошной линии разметки.