Смольный через суд обязал ИТМО отреставрировать рухнувший корпус до октября 2021 года

Как стало известно «Фонтанке», Петроградский районный суд Петербурга 6 августа удовлетворил требования комитета по охране памятников, который хотел обязать университет ИТМО восстановить рухнувший корпус на улице Ломоносова.

КГИОП требовал в течение полугода после вступления в силу решения суда провести комплекс противоаварийных работ, а также до 11 октября 2021 года отреставрировать здание по адресу: улица Ломоносова, 9. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме.

Кроме того, комитет просил установить судебную неустойку в размере 200 тысяч рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок, а в случае дальнейшего неисполнения — 300 тысяч рублей ежемесячно. Суд снизил неустойку до 50 и 100 тысяч рублей, соответственно.

«Университет ИТМО воздержится от комментариев до получения копии мотивированного решения суда, после чего будет определена необходимость и целесообразность обжалования судебного акта», – прокомментировали «Фонтанке» решение суда в пресс-службе вуза.

Напомним, 16 февраля произошло обрушение конструкций крыши и междуэтажных перекрытий со 2-го по 5-й этаж в университетском здании, которое является дворовым флигелем объекта культурного наследия регионального значения «Здание коммерческого училища». Эвакуировали 86 человек, в результате обрушения никто не пострадал. Университет оценил сумму ущерба в 70 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.