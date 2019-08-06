Обогреть и накормить, и как можно быстрее. В парке 300-летия хиреет молодая игуана

Молодая игуана найдена в парке 300-летия в Приморском районе Петербурга. Застывшую на дереве ящерицу сфотографировали, а надо бы спасать.

Снимок с экзотическим животным разместили 6 августа в группе в соцсети «Лахта онлайн».

«Кто потерял?» – задается вопросом читатель-фотограф Екатерина.

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Зоолог Павел Глазков сообщил «Фонтанке», что автор снимка, видимо, недалека от истины:

«Размер и насыщенный цвет окраса говорят нам, что это молодая игуана. У нас этот вид ящериц не водится, их родина – Южная Америка. В последние годы игуан активно держат любители».

По словам Глазкова, мода на выращивание и продажу животных широко распространена в Юго-Восточной Азии, где похожий на южноамериканский климат.

«Этой игуане в парке 300-летия очень тяжело сейчас, она заторможена и малоподвижна из-за холода, – печалится зоолог. – «Разводных» ящериц держат в террариумах при температуре 26–28 градусов».

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Глазков предположил, что игуана сбежала от хозяина и ей нужно как можно скорее вернуться домой.

«В атмосфере она не выживет. Животным важны внешняя среда, ощущение безопасности и питание. Это растительноядная ящерица, ее рацион – плоды, листья, трава».