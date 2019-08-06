Взявший годовалого сына на митинг оппозиционер заявил об обысках в квартире. Семью хотят лишить родительских прав

Житель Москвы Дмитрий Проказов, которого хотят лишить родительских прав после посещения несанкционированного митинга, рассказал свою версию случившегося.

«Сейчас в новостях вышла информация о том, что параллельно еще и прокуратура возбуждает против нас дело, и они хотят отнять у нас ребёнка. Я не знаю, какие еще службы они хотят сейчас подключить. Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности и одного», – цитирует 6 августа Проказова «Радио Свобода», которое входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста.

По словам мужчины, дома у Проказовых уже прошли обыски после сюжетов федеральных каналов о том, что семья оппозиционеров подвергла ребенка опасности на акции протеста.

«Мы возвращались домой с нашим другом с прогулки. Сергей [Фомин] – мой друг, он практически мой родственник, он – двоюродный брат моей жены. Я просто попросил его понести ребёнка. Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой», – так произошедшее в тот день описал Проказов.

У прокуратуры и СК другая версия событий. Так, в Следственном комитете сообщали, что активист штаба Любови Соболь Сергей Фомин якобы «взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Прокуратура, в свою очередь, подала заявление в суд, чтобы лишить семью родительских прав. «Супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», – уточнили в ведомстве.