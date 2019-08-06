Патрушев: Выход США из ДРСМД «ведет к хаосу в мире». Доказательств нарушения договора Россией нет

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что выход США из договоров об ограничении вооружений «будет вести к хаосу в мире». Об этом 6 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что американцы таким образом якобы пытаются «добиться доминирования в любой точке мира». При этом, по словам секретаря Совбеза, США не представили доказательств нарушения Россией Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (РСМД).

«Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения», — заявил Патрушев.

Он также напомнил, что американцы вышли сначала из Договора по ПРО, затем из ДРСМД. В силе пока остается только Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), причем и он под угрозой.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя выход США из договора, предрек возобновление гонки вооружений, в случае если «здравый смысл» и «чувство ответственности» не вернутся к американскому правительству. Минобороны, МИДу и СВР поручено следить за действиями США — если они начнут разработку ракет, нарушающих соглашение, Россия поступит аналогично. При этом американские власти уже заявили, что приступили к созданию подобных систем.