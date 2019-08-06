Старт продаж квартир в новом корпусе ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», начал продажу квартир в 13 корпусе нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».

Дом комфорт-класса планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года. Стоимость жилья с полной отделкой начинается от 2,37 млн рублей.

Корпус № 13 возводится в 21 квартале ЖК «Северная долина» в рамках 15 очереди строительства. В новом доме повышенной комфортности расположено по 6 квартир на этаже. Просторные лоджии с безрамным остеклением и современные французские балконы, которые предусмотрены в некоторых квартирах, обеспечивают дополнительную освещенность помещений. Закрытая дворовая территория оборудована системой видеонаблюдения.

Квартиры площадью от 21 до 74 кв. м имеют различные планировки: как классические, так и евро- с кухней-гостиной и изолированными спальнями. Отделка уровня комфорт включает обои на флизелиновой основе под окраску, полы из ламината с фактурой дерева, шпонированные межкомнатные двери, радиаторы с терморегуляцией, облицовку ванной комнаты керамической плиткой, современное сантехническое оборудование.

При условии 100%-ной оплаты стоимость студии начинается от 2,37 млн рублей. Однокомнатную квартиру можно приобрести по цене от 3,81 млн рублей, двухкомнатную — от 4,68 млн рублей. Минимальная стоимость трехкомнатной квартиры составляет 5,76 млн рублей.

В настоящий момент работы по устройству монолитного каркаса дома приближаются к завершению, возведены стены всех жилых этажей.

В 21 квартале жилого комплекса между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка до ввода корпуса в эксплуатацию.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.