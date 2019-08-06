В Шиесе снова избивают активистов. Двоих пострадавших госпитализировали

На станции Шиес в Архангельской области, где планируется построить полигон для московского мусора, 6 августа произошло очередное столкновение активистов и сотрудников частного охранного предприятия, в результате которого как минимум четверо пострадали. Об этом «Фонтанке» рассказали активисты.

Конфликт произошёл в момент, когда экозащитники пытались помешать разгрузке топлива из «ГАЗели» в «КамАЗ»-вахтовку, который якобы приехал забрать бочки с топливом для стройплощадки вместе с рабочими, охранниками и полицией.

Активисты препятствовали проезду транспорта. В ходе перепалки одному из активистов разбили камеру, оператора чуть не сбила «ГАЗель». По данным паблика «Поморье не помойка», с места событий был госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму Николай Полутов, который получил удар по затылку, а также Илья Архипов, которого в канаве «избивали лежачего». Также «в одного из защитников сотрудник охранного предприятия бросил неизвестный тяжёлый предмет и попал им по голове». Ещё один пострадавший ждёт «скорую помощь». Паблик «Комитет по спасению Печоры», в свою очередь, сообщает о четырёх госпитализированных. Связи с активистами в лесу практически нет, поэтому сведения поступают с задержкой.

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Конфликт с применением силы со стороны охранников «Технопарка» попал на видео. Кадры с места происшествия также подтверждают, что при столкновении присутствовали и сотрудники полиции.



В УМВД по Архангельской области комментарий получить не удалось. Начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Иван Распутин сообщил «Фонтанке», что он в отпуске, а от его врио Веры Ивановой никакой информации к моменту публикации новости так и не поступило.

Напомним, о проекте строительства мусорного полигона стало известно год назад, местные жители оказали активное сопротивление, и события в Архангельской области выросли до уровня общефедерального скандала. Местные жители организовали на месте будущей стройки палаточный городок, множество активистов было задержано как непосредственно в Шиесе, так и по следам масштабных митингов в разных городах. По данным «Фонтанки», за антимусорный митинг в Архангельске 7 апреля 2019 года сумма штрафов достигла почти 1,4 млн рублей. К настоящему моменту также оштрафованы более 30 активистов, действовавших в Шиесе, на сумму более 177 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин к 1 сентября попросил доклад о мнении местных жителей по вопросу строительства мусорного полигона в Шиесе.