Пенсионерка с девочкой перебегали дорогу на Политехнической и попали под машину

Переход дороги на «красный» в Выборгском районе Петербурга закончился для женщины с ребенком больницей. Они угодили под колеса кроссовера.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 6 августа, в 14:14, у дома 30 по Политехнической улице 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX сбил женщину 78 лет и девочку 8 лет. По предварительной информации, они перебегали дорогу по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, а девочка – средней тяжести. Обеих госпитализировали.