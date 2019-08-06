Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +19
$ 65.20р
73.07р
22:07 06.08.2019
Расширенный поиск

Город
06.08.2019 19:23
Печать

Набережная на Крестовском острове начала «проседать». «Фонтанка» предупреждала о возможных проблемах еще год назад

На новой набережной вдоль Южной дороги начались проблемы: песок, а вместе с ним и насыпь начали «уходить» в Малую Невку. Фотокорреспондент «Фонтанки» зафиксировал проблемы 6 августа.

Набережная на Крестовском острове начала «проседать». «Фонтанка» предупреждала о возможных проблемах еще год назад

Эксперт компании «Планета Генплан» по просьбе нашего издания изучил снимки и поделился впечатлениями: в ближайший месяц бордюрный камень может окончательно отвалиться и детская площадка начнет разрушаться. Песок, а вместе с ним и насыпь могло попросту смыть, возможно, требуется сильнее укрепить берег. Эксперт подчеркнул, что без изучения проекта набережной и детального обследования места ни о чем наверняка говорить нельзя. 

Набережная на Крестовском острове начала «проседать». «Фонтанка» предупреждала о возможных проблемах еще год назад

Летом 2018 года сейчас уже бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин говорил, что набережную передадут на баланс и содержание администрации Петроградского района, однако, по словам представителя ведомства, этого не произошло. Назвать собственника набережной там отказались. 

«Фонтанка» связалась с компанией «А2 ТЭК», которая была одним из подрядчиков на этом объекте. Её директор Максим Исьянов сообщил, что в курсе происходящего на набережной, а также подчеркнул, что его фирма занималась всем, что связано с деревом, а к просевшему основанию, плитке и детской площадке отношения не имеет. Назвать компанию, которая занималась этими работами, он затруднился. По его словам, в «А2 ТЭК» уже обратились представители администрации Петроградского района с просьбой привести набережную в порядок, и компания исключительно по своей доброй воле и за свой счет сделает это. 

Реклама

Исьянов также подчеркнул, что набережная возводилась в спешке и еще тогда он предполагал возможные негативные последствия. При этом, по его словам, ситуация не критична, все, что произошло, еще можно исправить. Кроме того, он заметил, что его компания «А2 ТЭК» уже не раз приводила набережную в порядок после повреждений, которые ей наносят недобросовестные гуляющие. «Это чисто наша инициатива, не гарантийные случаи, но мы все равно переживаем за этот объект», – заявил Исьянов. 

«Фонтанка» еще в прошлом году подробно рассказывала о таинственной набережной, которая появилась неизвестно на чьи деньги и неизвестно по какому проекту. Эксперты, опрошенные нашим изданием, заявили, что без должного ухода и содержания, для которого нужен понятный балансодержатель объекта, набережная может прийти в негодность в течение 5 лет, и они оказались правы.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа ЦДС
06.08.2019 17:30

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 4 жилого комплекса ЦДС «Московский». В продажу поступили более 850 квартир стоимостью от 2,5 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
06.08.2019 17:00

Старт продаж квартир в новом корпусе ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», начал продажу квартир в 13 корпусе нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».
ООО «КОРИС ассистанс (СПб)»
06.08.2019 16:38

«КОРИС» – скорая помощь для Вас

Нашей компании исполнилось 20 лет. На протяжении этих лет, каждый месяц к нам обращаются более 3000 пациентов, и мы дорожим оказанным нам доверием.
пресс-служба Санкт-Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии
06.08.2019 13:54

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии закрыл театральный сезон

4 августа гала-концертом с участием звезд жанра Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии завершил III фестиваль «Оперетта-Парк», который проходил в Государственном музее-заповеднике «Гатчина». Фестиваль посетили около четырех тысяч зрителей.
«Петербургская Недвижимость»
06.08.2019 11:24

Йога, бег и прогулки – Setl Group создал для ЖК «ЗимаЛето» фитнес-набережную

Набережная Охты у жилого комплекса «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе преобразилась благодаря холдингу Setl Group. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, удобные сидячие места-ступени, велодорожка и уютная прогулочная зона.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.08.2019 10:00

Собственность на «Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе сдан ещё один малоэтажный жилой комплекс – «Образцовый квартал 4». С 1 августа застройщик «Терминал-Ресурс» передаёт дольщикам ключи. Следующий шаг к новой жизни – оформление собственности.
СРО А «Объединение строителей СПб»
05.08.2019 17:32

Застройщики Петербурга избрали своего президента

В преддверии Дня строителя на общем собрании членов "Объединения строителей СПб" прошли перевыборы президента в связи с истечением срока его полномочий. Большинством голосов президентом «Объединения строителей СПб» был избран Александр Вахмистров.
«Петербургская Недвижимость»
05.08.2019 12:02

Проекты SetlGroup возглавили ТОП-10 самых покупаемых новостроек Петербурга

Жилые комплексы комфорт-класса от SetlGroup – «Чистое небо» и «Солнечный город» – стали самыми популярными проектами у покупателей в Петербурге во 2 квартале 2019 года.
02.08.2019 17:40

Банк «Санкт-Петербург» – команда высокой SUP-культуры

Корпоративная команда Банка «Санкт-Петербург» стала победителем в номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP -2019»
«Аквилон Инвест»
02.08.2019 17:11

«Аквилон Инвест» запускает марафон скидок на квартиры в Санкт-Петербурге

В августе при бронировании и покупке квартиры в объектах холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге можно получить скидку до 19%*
ГК «Полис Групп»
02.08.2019 17:09

Корпусам ЖК «Полис на Неве» присвоены адреса

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил адреса корпусам жилого комплекса «Полис на Неве», который ГК «Полис Групп» возводит в Невском районе Петербурга.
Пресс-служба ТК "Невский Центр"
02.08.2019 12:20

Невский Центр запустил первый в своей истории витринный проект

1 августа торговый комплекс «Невский Центр» запустил первый в своей истории концептуальный витринный проект, над которым трудились студия ретейл-дизайна Ольги Болкуновой и дизайнер Янис Чамалиди. Концепция «Осенний лес» представит новые коллекции арендаторов ТК и подскажет идеи для образов.