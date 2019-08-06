Набережная на Крестовском острове начала «проседать». «Фонтанка» предупреждала о возможных проблемах еще год назад

На новой набережной вдоль Южной дороги начались проблемы: песок, а вместе с ним и насыпь начали «уходить» в Малую Невку. Фотокорреспондент «Фонтанки» зафиксировал проблемы 6 августа.

Эксперт компании «Планета Генплан» по просьбе нашего издания изучил снимки и поделился впечатлениями: в ближайший месяц бордюрный камень может окончательно отвалиться и детская площадка начнет разрушаться. Песок, а вместе с ним и насыпь могло попросту смыть, возможно, требуется сильнее укрепить берег. Эксперт подчеркнул, что без изучения проекта набережной и детального обследования места ни о чем наверняка говорить нельзя.

Летом 2018 года сейчас уже бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин говорил, что набережную передадут на баланс и содержание администрации Петроградского района, однако, по словам представителя ведомства, этого не произошло. Назвать собственника набережной там отказались.

«Фонтанка» связалась с компанией «А2 ТЭК», которая была одним из подрядчиков на этом объекте. Её директор Максим Исьянов сообщил, что в курсе происходящего на набережной, а также подчеркнул, что его фирма занималась всем, что связано с деревом, а к просевшему основанию, плитке и детской площадке отношения не имеет. Назвать компанию, которая занималась этими работами, он затруднился. По его словам, в «А2 ТЭК» уже обратились представители администрации Петроградского района с просьбой привести набережную в порядок, и компания исключительно по своей доброй воле и за свой счет сделает это.

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Исьянов также подчеркнул, что набережная возводилась в спешке и еще тогда он предполагал возможные негативные последствия. При этом, по его словам, ситуация не критична, все, что произошло, еще можно исправить. Кроме того, он заметил, что его компания «А2 ТЭК» уже не раз приводила набережную в порядок после повреждений, которые ей наносят недобросовестные гуляющие. «Это чисто наша инициатива, не гарантийные случаи, но мы все равно переживаем за этот объект», – заявил Исьянов.

«Фонтанка» еще в прошлом году подробно рассказывала о таинственной набережной, которая появилась неизвестно на чьи деньги и неизвестно по какому проекту. Эксперты, опрошенные нашим изданием, заявили, что без должного ухода и содержания, для которого нужен понятный балансодержатель объекта, набережная может прийти в негодность в течение 5 лет, и они оказались правы.