В аварии на ЗСД пострадали двое, они находились в остановившейся легковушке

Авария, произошедшая днем 6 августа на Западном скоростном диаметре в Петербурге, не обошлась без пострадавших. Травмы получили два человека, один из них – тяжелые.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:15 на 22-м километре ЗСД, в районе съезда на Богатырский проспект, 41-летний мужчина на автомобиле Volvo, следовавший по магистрали от улицы Савушкина к Богатырскому, въехал в стоящий Volkswagen Polo под управлением 50-летнего водителя. Со слов очевидцев, тот остановился в левом ряду и включил поворотник, собираясь перестроиться на съезд.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Фольксвагена». Первый получил тяжелые травмы, состояние второго уточняется. Обоих доставили в больницу.

По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.