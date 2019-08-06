Небезопасная жена. Супруга Никиты Белых подала заявление на развод

Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых заявила об окончании семейной жизни. Заключённый в следственном изоляторе брак теперь якобы может быть опасен для отбывающего наказание за взятку экс-чиновника.

О намерении изменить семейный статус Екатерина Белых, в девичестве Рейферт, заявила в своём Telegram-канале 6 августа. Подачей заявления она отметила своё 33-летие и подчеркнула, что это сложное решение принято совместно с мужем.

Причиной, по её словам, стали многочисленные угрозы, которые в последнее время поступают в её адрес. Угрожают ей якобы «черные риелторы». Разводом она собирается не допустить влияния правозащитной деятельности на судьбу пока ещё супруга в заключении.

Никита Белых в феврале прошлого года осуждён к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Дополнительным наказанием стал штраф в размере 48 млн рублей. Его бывший губернатор покрывает из скромной зарплаты библиотекаря колонии в Рязанской области, там же он проводит интеллектуальные конкурсы для заключённых. Денег, как рассказывала его жена, катастрофически не хватает.

Белых и Рейферт узаконили свои отношения в ноябре 2017 года. Экс-чиновник уже был под следствием, и церемония бракосочетания прошла в московском следственном изоляторе «Лефортово».