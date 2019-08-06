«Их стали воспринимать как мерило качества контента». «ВКонтакте» тестирует отключение счетчиков лайков и репостов

Соцсеть «ВКонтакте» начала тестировать функцию отключения счетчиков лайков и репостов. На нововведение первыми обратили внимание пользователи.

Вместо количества поставленных лайков некоторые пользователи увидели только кнопку «Нравится». В техподдержке соцсети им рассказали, что новая функция сейчас тестируется на небольшом количестве человек. В пресс-службе «ВКонтакте» 6 августа подтвердили эту информацию изданию VC.ru.

«Отношение к лайкам за годы изменилось. Раньше они были про коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента. В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Мы будем следить за метриками и фидбеком и делать выводы по результатам. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория», – рассказал директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов.

Напомним, ранее сообщалось, что скрывать количество лайков от других пользователей планирует Instagram. В соцсети тогда говорили, что «пользователи должны сосредоточиться на контенте, а не на количестве полученных лайков».