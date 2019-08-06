Пересчет по курсу. Сервисы бронирований предупредили о подорожании авиабилетов

Авиаперелеты за рубеж для россиян подорожают на 2% с 7 августа. Об этом сообщил сервис путешествий «Туту.ру» со ссылкой на резолюцию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Текущий курс, по которому выписываются билеты, – 71 рубль за евро. В ночь со вторника на среду, в соответствии с резолюцией IATA, курс будет скорректирован до 72,5 рубля за евро (курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону).

В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 1,5 рубля на каждый евро. То есть на каждую тысячу евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1,5 тысячи рублей.

«Пассажирам, определившимся с планами перелетов из России за рубеж, стоит поторопиться и приобрести билеты до полуночи со вторника на среду. Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы, например в США или Юго-Восточную Азию», – отмечают в «Туту.ру».