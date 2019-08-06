Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 4 жилого комплекса ЦДС «Московский». В продажу поступили более 850 квартир стоимостью от 2,5 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.

Здание площадью 49 тыс. кв. м расположено в центре нового квартала в окружении благоустроенных дворов и безопасных детских площадок. Во дворе четвертого корпуса будет возведен детский сад на 295 мест, а в пешей доступности появится наземный многоярусный паркинг на 336 машиномест.

Вниманию покупателей предлагается 851 квартира – от продуманных студий до просторных двухкомнатных и евро-трехкомнатных квартир. Площадь лотов варьируется от 26 до 71 кв. м. Все квартиры будут переданы покупателям с полной отделкой «под ключ», выполненной в светлых тонах из качественных современных материалов. В большинстве планировочных решений предусмотрены остекленные балкон или лоджия площадью от 3 кв. м.

Группа ЦДС

Стоимость квартир начинается от 2,5 млн руб. Продажи ведутся в рамках 214-ФЗ, по договору долевого участия.

Для удобства будущих жителей на первом этаже нового корпуса предусмотрены два коммерческих помещения площадью 38 кв. м и 63 кв. м, в которых откроются предприятия сферы услуг.

ЦДС «Московский»– жилой комплекс, состоящий из кирпично-монолитных 15-этажных домов общей площадью 237 тыс. кв. м. В нем разместятся 3600 квартир с полной отделкой. Кроме жилых домов на территории комплекса будут возведены три наземных паркинга в общей сложности на 956 машиномест, общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и торговый центр.

Группа ЦДС на протяжении 20 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов.

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте наш.дом.рф