Женское воспитание. Уложивший росгвардейца фанат помогает бабушке и не ругается с мамой

Петроградский районный суд арестовал подозреваемого в нападении на росгвардейца во время драки фанатов с ОМОНом на «Газпром Арене» в Петербурге. Решение вынесено 6 августа.

В суд 25-летнего болельщика Дениса Первачука доставили со следами недавних «подвигов». На его голове и лице ещё не зажили ссадины.

По версии следствия, Первачук из хулиганских побуждений нанес не менее одного удара рукой по лицу замкомандира оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии Петербурга. Своими действиями он не только причинил вред здоровью, но и опорочил честь органов власти, говорится в материалах дела.

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В ходе заседания следователь доложил, что фанат долгое время не имеет официального источника дохода. Судья Прялкина обратила внимание на то, что обвиняемый не служил в армии. «Уклоняетесь что ли?» – спросила судья. Первачук возражать не стал.

Денис живёт вместе с мамой и бабушкой. Мать Елена не смогла точно объяснить, как и где сын зарабатывает.

«Нормальные, хорошие отношения. Мы никогда не ругаемся. На все просьбы, если помочь бабушке, никогда не отказывал», – рассказала мать Елена Первачук.

«Признаю себя виновным, я уже все изложил», – заявил Денис Первачук.

Судья Татьяна Прялкина арестовала болельщика на 2 месяца.

После драки фанатов с ОМОНом у «Газпром Арены» фигурантами уголовных дел стали двое. На следующий день после матча стало известно о росгвардейце, которому в глаз попал камень. Позже Следственный комитет сообщил о возбуждении ещё одного производства в отношении болельщика, который ударом по лицу уложил сотрудника ОМОНа. Второму подозреваемому меру пресечения еще не избирали.