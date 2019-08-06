СК РФ подтвердил гибель человека при взрыве на складе в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в поселке Каменка Красноярского края.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится 6 августа в заявлении на сайте СК РФ.

При этом ведомство официально заявило об одном погибшем. Ранее такую информацию давали только СМИ со ссылкой на свои источники. Кроме того, как указывают следователи, «8 [человек] получили телесные повреждения различной степени тяжести».

Причины пожара, который тушили почти сутки, пока не установлена.