Происшествия
СК РФ подтвердил гибель человека при взрыве на складе в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело после ЧП на военном складе в поселке Каменка Красноярского края.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится 6 августа в заявлении на сайте СК РФ.
При этом ведомство официально заявило об одном погибшем. Ранее такую информацию давали только СМИ со ссылкой на свои источники. Кроме того, как указывают следователи, «8 [человек] получили телесные повреждения различной степени тяжести».
Причины пожара, который тушили почти сутки, пока не установлена.
Справка:
Взрывы на складе в воинской части в 5 км от поселка Каменка Ачинского района начались днем 5 августа. По данным Минобороны, причиной стало возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Спасатели начали эвакуацию людей в радиусе 20 км от склада, из десяти населенных пунктов в Ачинском районе вывезли более 16 тысяч жителей. На территории Ачинского района ввели режим ЧС.