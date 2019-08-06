«КОРИС» – скорая помощь для Вас

ООО «КОРИС ассистанс (СПб)»

Нашей компании исполнилось 20 лет. На протяжении этих лет, каждый месяц к нам обращаются более 3000 пациентов, и мы дорожим оказанным нам доверием.

Профессиональная ответственность всех наших врачей застрахована. То есть Вы и Ваши близкие смогут получить материальную компенсацию в случае неквалифицированных действий врачей. Мы гордимся, что были одними из первых, кто ввел подобную практику в Санкт-Петербурге.

Наша компания имеет большой частный автопарк Скорой помощи, что позволяет нам базировать машины в разных районах города.

Наши диспетчеры, в зависимости от симптомов, предложат Вам специализированные бригады. К Вам приедет врач высшей квалификации, а машина Скорой помощи будет оснащена необходимыми медикаментами и современным оборудованием.

327-1313 – многоканальный круглосуточный телефон. Наши диспетчеры имеют медицинское или психологическое образование.

Специализированные бригады: педиатрическая, кардиологическая, неврологическая, реанимационная.

Лабораторная диагностика: клинические и биохимические анализы на дому.

Вызов на дом врачей-специалистов (отоларинголога, офтальмолога, хирурга, травматолога и др.).

Госпитализация в городские стационары, на платные и бесплатные отделения, в частные клиники с медицинским персоналом, владеющим иностранными языками.

Наша компания осуществляет также медицинскую поддержку различных общественных мероприятий. Высококвалифицированные бригады скорой помощи будут дежурить прямо на месте, и смогут оказать помощь уже в первые минуты.

– Главные приоритеты в работе CORIS: стабильность, профессионализм и ответственность перед пациентами и страховыми компаниями, – говорит Лев Авербах, генеральный директор и главный врач Корис Ассистанс (Санкт-Петербург)

Справка:

ООО «КОРИС ассистанс СПб » работает в Санкт-Петербурге с мая 1999 года.

Компания начинала свою работу с одной машины, теперь в нём 12 машин – это автомобили марки «Форд», оснащенные по проекту «AMBULANCE».

В июне 2002 года «КОРИС» открыл первый в городе платный травматологический пункт, в сентябре 2003 года на его базе открылось отделение офтальмологии, а в сентябре 2005 года отделение отоларингологии.

ООО «КОРИС ассистанс (СПб)», лицензия № ЛО-78-01-007343 от 14.11.2016 г. на осуществление медицинской деятельности выдана Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.