«Роскосмос» снижает цены на запуски частных спутников из-за конкуренции с Илоном Маском

Почти в два раза снижена цена на запуски частных спутников «дочкой» «Роскосмоса», компанией «Главкосмос пусковые услуги», в 2020 году. Об этом 6 августа сообщили РИА Новости в пресс-службе российской космической монополии.

«Стоимость запуска космических аппаратов формата кубсат размерности 3U (со сторонами 10х10х30 см) составит 170 тысяч долларов. В рамках запуска микроспутников на этих же миссиях компания уже подписала контракты с рядом заказчиков по цене от 15 тысяч до 17 тысяч долларов за килограмм», – заявили в «Роскосмосе».

В 2018 году запуск килограмма груза на ракетоносителе «Союз-2» стоил около 30 тысяч долларов.

«Запуск попутных полезных нагрузок — один из наиболее динамично развивающихся рынков, и объявленные цены направлены на упреждение возрастающей конкуренции на нем», – прямо заявил агентству директор по продажам «Главкосмос пусковые услуги» Евгений Солодовников.

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Ранее о снижении цен на запуск микроспутников до уровня 15 тысяч долларов за один килограмм объявила американская частная компания Илона Маска SpaceX.

РИА Новости напоминает, что в июле 2019 года с космодрома «Восточный» было запущено 29 малых космических аппаратов в интересах иностранных заказчиков. Новые цены компания объявила на крупнейшей в мире конференции по малым аппаратам SmallSat, которая проходит в США.

О растущей конкуренции частных иностранных космических компаний с российской госкорпорацией «Роскосмос» «Фонтанка» рассказывала в марте, когда к МКС впервые пристыковался частный грузовой корабль Dragon от Space X Илона Маска. Корабль сможет доставлять на орбиту астронавтов вместо российских «Союзов».